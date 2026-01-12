Legge di bilancio 2026: incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato e sgravi contributivi

Con uno stanziamento complessivo di oltre 825 milioni di euro nel triennio 2026-2028 la Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce nuove misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato. Le risorse sono finalizzate a promuovere l’occupazione giovanile stabile, sostenere l’inserimento lavorativo delle lavoratrici svantaggiate, favorire lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali.
L’intervento prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, esclusi i premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Le modalità attuative, i requisiti e le condizioni di accesso saranno definiti da un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti