Lavoro e legislazione sociale: estese le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi

L’articolo 29, comma 1, del Dl n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L n. 56/2024, è intervenuto sull’articolo 1 della L. n. 296/2006 ad ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con Circolare n. 150 del 16 dicembre l'Inps illustra le modifiche introdotte dalla disciplina, chiarisce le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza in caso di violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, e illustra i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro.