Lavoratori domestici: come richiedere il bonus da 100 euro nel 2025

Dunque, i lavoratori domestici che non hanno potuto ricevere il Bonus Natale con la tredicesima a fine 2024, a causa del fatto che i datori di lavoro non sono considerati "sostituti d’imposta", potranno ottenerlo comunque attraverso la dichiarazione dei redditi nel 2025 .

Il Bonus badanti da 100 euro potrà essere richiesto, se in possesso di precisi requisiti familiari e di reddito, in occasione delle scadenze fiscali relative alla dichiarazione dei redditi 2024, quindi nel corso del 2025 .

L’Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico (Assindatcolf) ha ricordato che c'è ancora tempo, per colf e badanti, per richiedere il cosiddetto ‘Bonus Natale’ da 100 euro , l’indennità una tantum introdotta dal Governo per sostenere i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e figli a carico.

START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

