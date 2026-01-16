Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Venerdì 16 gennaio 2026
Lavoratori dello spettacolo: domanda di indennità di discontinuità entro il 30 aprile

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Entro il 30 aprile i lavoratori dello spettacolo possono presentare la domanda per ottenere l'Indennità di Discontinuità (IDIS), introdotta dal Decreto n. 175/2023.
Si tratta di un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore (autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato) erogato in un’unica soluzione, su domanda, che copre un terzo delle giornate accreditate nell’anno precedente, escluse quelle già coperte da altri contributi o indennità.

Per poter presentare la domanda i richiedenti l'indennità devono rispettare determinati requisiti previsti dall'ultima legge di bilancio:

  • avere un reddito IRPEF dell'anno precedente che non supera i 35.000 euro;
  • aver accumulato almeno 51 giornate di contributi al Fondo Spettacolo nell'anno precedente (se si è attori di cinema o audiovisivo bastano 15 giornate nell'anno precedente, o 30 giornate totali negli ultimi due anni);
  • avere un guadagno che deriva principalmente da attività nel settore spettacolo;
  • non avere un contratto a tempo indeterminato, a meno di non essere un "intermittente" senza indennità di disponibilità.

Per maggiori informazioni su come compilare ed inviare la domanda l'Inps ha pubblicato un tutorial ufficiale, in formato pdf.
Canali RSS