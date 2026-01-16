Lavoratori dello spettacolo: domanda di indennità di discontinuità entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile i lavoratori dello spettacolo possono presentare la domanda per ottenere l'Indennità di Discontinuità (IDIS), introdotta dal Decreto n. 175/2023.
Si tratta di un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore (autonomi, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato) erogato in un’unica soluzione, su domanda, che copre un terzo delle giornate accreditate nell’anno precedente, escluse quelle già coperte da altri contributi o indennità.
Per poter presentare la domanda i richiedenti l'indennità devono rispettare determinati requisiti previsti dall'ultima legge di bilancio:
Per maggiori informazioni su come compilare ed inviare la domanda l'Inps ha pubblicato un tutorial ufficiale, in formato pdf.
