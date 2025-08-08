Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio è stata pubblicata la Legge 18 luglio 2025, n. 106, recante disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La legge pubblicata, in vigore il 9 agosto 2025, prevede: