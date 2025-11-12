La disciplina italiana sui riders sotto la lente dei Consulenti del Lavoro

In un approfondimento del 6 novembre, pubblicato sul sito istituzionale, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza la nuova disciplina sui riders, recentemente definita dallea Circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2025 e dalla Circolare Inail n. 40/2025, che interviene su tutela assicurativa e criteri di calcolo del premio per le prestazioni intermediate da piattaforme digitali.
Le nuove disposizioni chiariscono che la copertura assicurativa Inail è sempre obbligatoria, ma cambiano le modalità di calcolo del premio e la voce tariffaria, in base alla natura del rapporto e al rischio dell’attività svolta.
Sul piano applicativo la circolare Inail distingue tre situazioni principali:
L’approfondimento della Fondazione Studi sottolinea inoltre come la qualificazione del rapporto dipenda dai fatti concreti e dalle modalità di utilizzo della piattaforma. Su questo punto si inserisce anche la sentenza della Cassazione n. 28772 del 31 ottobre 2025, che conferma l’applicabilità dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 alle collaborazioni etero-organizzate, anche se formalmente autonome, escludendo che elementi come la proprietà del mezzo o l’assenza di obblighi di disponibilità possano modificare la natura del rapporto.
In tal senso, il documento evidenzia come il percorso italiano si muova in linea con la Direttiva UE 2024/2831, che introduce una presunzione relativa di subordinazione in presenza di indicatori di controllo/direzione tramite piattaforma, rafforzando al contempo obblighi di trasparenza algoritmica, informazione, sicurezza e protezione dei dati.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google