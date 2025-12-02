L'Inps pubblica le FAQ sul nuovo Bonus mamme

Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025 e il Messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025, l'Inps ha fornito i requisiti e le indicazioni per presentare la domanda per il nuovo Bonus mamme, il contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli, introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025.
Il Bonus, ricordiamo, spetta alle madri:
L'Istituto, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute da cittadini ed intermediari, ha aggiornato il manuale utente presente all’interno del servizio online, integrandolo con le domande frequenti (FAQ).
