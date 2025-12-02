AteneoWeb Info - Siti Web 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 2 dicembre 2025
L'Inps pubblica le FAQ sul nuovo Bonus mamme

Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025 e il Messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025, l'Inps ha fornito i requisiti e le indicazioni per presentare la domanda per il nuovo Bonus mamme, il contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli, introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025.

Il Bonus, ricordiamo, spetta alle madri:

  • con due figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • con tre o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato);
  • che percepiscono un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.

L'Istituto, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute da cittadini ed intermediari, ha aggiornato il manuale utente presente all’interno del servizio online, integrandolo con le domande frequenti (FAQ).
Canali RSS