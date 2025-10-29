L'Inps aggiorna i codici qualifica dei lavoratori sportivi

Con il Messaggio n. 3185 del 24 ottobre l’Inps ha comunicato di aver aggiornato le descrizioni dei codici qualifica n. 785 e n. 788, incluse nell’Allegato n. 1 alla Circolare n. 127 del 22 settembre 2025, relativa al riordino degli enti sportivi e alla riforma previdenziale dei lavoratori dello sport prevista dal D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.
L’Istituto ha specificato che le nuove descrizioni sono state armonizzate con quelle già contenute nella circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, così da garantire coerenza tra le diverse disposizioni.
Il nuovo Allegato n. 1 aggiornato sostituisce integralmente la versione precedente allegata alla Circolare 127/2025.
Gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, insieme a consulenti del lavoro e intermediari abilitati, dovranno ora fare riferimento esclusivamente alle nuove descrizioni per una corretta classificazione dei lavoratori sportivi.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google