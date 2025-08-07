Invitalia: online il nuovo portale per l'imprenditoria femminile

Il portale si rivolge a imprenditrici, studentesse, ricercatrici e, più in generale, a tutte le donne che desiderano acquisire o rafforzare competenze manageriali. In particolare, è pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria, avviare una startup o far crescere la propria impresa, per le studentesse interessate alla formazione in ambito imprenditoriale o nelle nuove professioni digitali, e per le ricercatrici che intendono valorizzare, in chiave imprenditoriale, i risultati del proprio lavoro.

Attraverso il portale www.imprenditoriafemminile.gov.it, le donne interessate a intraprendere un percorso imprenditoriale potranno accedere in modo semplice e diretto a iniziative, incentivi, servizi di accompagnamento e opportunità formative pensate per supportarle nella realizzazione personale come imprenditrici.