Interventi di prevenzione infortuni domestici: domande all'Inail entro il 20 marzo

Con Avviso pubblicato sul propio portale l'Inail informa che, come previsto dall’art. 11 dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico, la procedura informatica per l'inserimento delle domande aprirà alle ore 12:00 dell'11 marzo 2025 e chiuderà alle ore 12:00 del 20 marzo 2025.

L'Avviso pubblico infortuni in ambito domestico 2024 prevede interventi informativi finalizzati a garantire una maggiore consapevolezza dei rischi in ambito domestico e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché elementi di conoscenza riguardanti l’assicurazione obbligatoria e le prestazioni ad essa connesse.

I soggetti proponenti, che possono quindi presentare le domande, sono le organizzazioni riportate nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 15 ottobre 2021, anche per mezzo delle società di servizi controllate o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti.

Destinatari delle attività sono soggetti di età superiore ai 18 anni compiuti, che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale, diversi da Inail.

