Inps semplifica indennità malattia per lavoratori marittimi: meno documenti cartacei

Semplificate le procedure per i lavoratori marittimi relative all'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia.
Lo rende noto l'Inps, con Messaggio n. 2669 del 15 settembre: a partire dalla pubblicazione del messaggio, la verifica della coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia sarà effettuata principalmente attraverso i dati digitali delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.
I lavoratori marittimi non avranno più l’obbligo di esibire il libretto di navigazione o il foglio di ricognizione in formato cartaceo, per le pratiche di malattia, tranne per i casi specifici in cui l’Istituto richieda supplementi istruttori.
Restano confermati gli obblighi di esibizione cartacea per:
Maggiori dettagli nel Messaggio Inps.
