Inps: nuove indicazioni sulle novità della Legge di Bilancio 2025 in materia di ADI e SFL

Con il Messaggio n. 595 del 17 febbraio l'Inps illustra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).



L'Istituto chiarisce che sta provvedendo all’aggiornamento del modello di domanda ADI, dei modelli ADI-Com (ridotto ed esteso) e del modello di domanda SFL.

Inoltre, la legge di bilancio 2025 prevede che le soglie relative al reddito familiare siano aumentate a 10.140 euro, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Infine, l’Istituto chiarisce che la proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che, alla scadenza dei 12 mesi, risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.