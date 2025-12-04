Rating MCC on demand 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 4 dicembre 2025
Inps: nel 2024 circa 4 milioni i lavoratori stranieri in Italia

L'Inps ha pubblicato l'Osservatorio sugli stranieri con i dati relativi al periodo 2015-2024.
Nell’anno 2024 sono 4.611.267 i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, presenti nelle banche dati dell’Inps, di cui 3.980.609 (86,3%) sono lavoratori attivi, 378.645 (8,2%) pensionati e 252.013 (5,5%) percettori di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione o mobilità). 
Il 75,4%, pari a 3,5 milioni di persone, proviene da Paesi non comunitari, il 6,2%, circa 287 mila, da Paesi comunitari dell’UE15 (di cui non fa più parte il Regno Unito divenuto extra UE dal 2021) e il 18,4%, circa 850 mila persone, dai restanti Paesi dell’UE.
I principali Paesi di provenienza degli stranieri sono la Romania (15,1%), l’Albania (9,7%), il Marocco (7,9%), la Cina (5,0%) e l'Ucraina (4,9%).

Nel 2024, gli stranieri che lavorano sono in maggioranza lavoratori dipendenti del settore privato, 3,5 milioni (58,3% maschi), con una retribuzione media annua di circa 16.700 euro
In dettaglio: 2,7 milioni lavorano in settori diversi dall’agricoltura (65,1% maschi) con retribuzione media annua di circa 18.800 euro; circa 314 mila lavorano nel settore agricolo (75,4% maschi) con retribuzione media di circa 9.700 euro; quasi 500 mila sono lavoratori domestici (11,0% maschi) con una retribuzione media di circa 9.800 euro.

Clicca qui per leggere la sintesi dei dati e qui per i dati in dettaglio.
Fonte: https://www.inps.it

