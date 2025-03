Inps: le nuove disposizioni pensionistiche previste dalla Legge di bilancio 2025

Con Circolare n. 53 del 5 marzo, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps fornisce indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative in materia pensionistica "di immediata operatività" previste dalla Legge di bilancio 2025.

La Legge di Bilancio ha infatti previsto altre disposizioni in materia che, invece, per la loro piena operatività necessitano dell’emanazione di decreti ministeriali attuativi.

Nella Circolare pubblicata l'Istituto illustra: