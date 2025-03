Inps: importi dei contributi volontari per il 2025

Con Circolare n. 58 del 14 marzo l'Inps comunica gli importi dei contributi volontari per il 2025, a seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La Circolare analizza le aliquote dei valori reddituali aggiornati e riporta le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2025, per i versamenti volontari delle seguenti categorie di lavoratori:

lavoratori dipendenti non agricoli;

iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA;

iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);

giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;

iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;

iscritti alla Gestione Separata.

Riporta inoltre i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i lavoratori domestici.