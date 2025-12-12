Inps: disponibili i tracciati per domande di disoccupazione e ANF per i patronati

Con Messaggio n. 3704 del 4 dicembre l'Inps comunica il rilascio, alle strutture nazionali degli istituti di patronato, dei tracciati per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e dell’Assegno al Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2025.

I tracciati non hanno subito modifiche rispetto alla precedente versione.

Il modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS, a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali dell’Istituto.

L'Inps ricorda che per gli Istituti di patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e/o Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti agricoli, nell’Area di Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file in formato .PDF contenente la sezione informativa del citato modulo “SR25-Prest.agr.21TP” denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.