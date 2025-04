Inps: dismesso il Cassetto previdenziale per le aziende agricole

A comunicarlo l'Inps nel Messaggio n. 1086 del 31 marzo.

Le funzionalità del cassetto previdenziale sono state trasferite nel Cassetto previdenziale del contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti” presente sul sito internet istituzionale.



Nel Messaggio pubblicato l'Istituto fornisce dettagli sulle funzionalità del Cassetto previdenziale del contribuente, nel quale sono disponibili, oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024” (accessibile dal percorso “Dati complementari”->“Stampa F24”), anche una nuova funzione (raggiungibile dal percorso “Dati complementari” > “Stampa F24 UE”) che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze trimestrali dei pagamenti e a beneficio degli intermediari muniti di delega, l’elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare.

Nella funzione “Stampa F24 UE” è inoltre presente un pulsante “Scarica file F24”, che permette di visualizzare la pagina da cui si può chiedere la generazione e il download di un file con estensione .txt (pulsante “Genera file”) contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24.

Nella stessa sezione e reso disponibile anche il file “TracciatoInformazioniF24.xlsx”, con le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.