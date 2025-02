Inps: contributi 2025 pescatori autonomi

Con la Circolare n. 41 del 12 febbraio l'Inps comunica le aliquote aggiornate applicate ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca ed illustra modalità e termini per il versamento dei contributi per l'anno 2025.

Nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Il contributo mensile per il 2025, che deriva dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è di 118,60 euro.

Nella Circolare l'Istituto specifica inoltre che le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari possono continuare a fruire degli sgravi previsti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità degli anni precedenti.

A partire da gennaio 2025, quindi, le imprese possono fruire del beneficio nella misura del 44,32%. Di conseguenza, nel 2025 il contributo mensile, al netto dell’agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 66,04 euro.

Nessuna novità in merito al versamento del contributo, che deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L’Istituto provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2025.