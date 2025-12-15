Inps: avvisi bonari contributi 2025 artigiani e commercianti

Sono state avviate le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa in scadenza a febbraio e maggio 2025, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.

Lo ha comunicato l'Inps di previdenza nel Messaggio n. 3734 del 10 dicembre 2025.

Gli avvisi sono disponibili per il contribuente all’interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, al percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” -> “Posizione Assicurativa” -> “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.