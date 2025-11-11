Inps: aggiornati i moduli 'de minimis' per le agevolazioni alle imprese

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis” l'Inps ha aggiornato la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti. A darne notizia lo stesso Istituto, nel Messaggio n. 3339 del 6 novembre.

Il modulo di dichiarazione è disponibile sul portale dell’Istituto, accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”.

Poiché i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il Portale delle Agevolazioni sono già stati aggiornati in conformità ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata, che riporta i nuovi riferimenti normativi e le soglie di aiuto ammissibili, potrà essere utilizzata anche per le richieste di agevolazioni che non dispongono di un modulo telematico dedicato.

Rientra tra queste, ad esempio, l’agevolazione per la ricollocazione lavorativa dei soggetti disoccupati beneficiari della NASpI, prevista dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.