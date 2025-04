Inps: adottata la nuova classificazione ATECO 2025

Con Circolare n. 71 del 31 marzo l'Inps informa di aver adottato, nei propri sistemi informativi, la nuova classificazione ATECO 2025 predisposta dall'ISTAT, utile per classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.

L'Istituto comunica inoltre:

l'aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” ;

; la possibilità, dal 1° aprile 2025, di assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Quindi, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);

il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

L'Istituto precisa infine che: