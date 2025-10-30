SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 30 ottobre 2025
INPGI: scade domani il termine per il pagamento del saldo contributi relativi ai redditi 2024

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Agli sgoccioli la scadenza per il versamento della contribuzione a saldo riferita ai redditi professionali prodotti nell’anno 2024 dai giornalisti iscritti all’INPGI.
L'Istituto ricorda che il versamento, a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2024, riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle tre rate mensili previste, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2025.

Come effettuare il pagamento
A scelta del giornalista, il pagamento potrà essere effettuato

  • tramite modello F24-accise, utilizzando:
    • codice tributo G002 (versamento in unica soluzione)
    • codice tributo G003 (versamento in tre rate)
  • oppure mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT60D0503411701000000002907, indicando in causale:
  • “SU 2024 [codice fiscale/matricola INPGI]” per il pagamento in unica soluzione
  • “S1, S2, S3” per le singole rate.
Fonte: https://inpgi.it

