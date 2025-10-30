INPGI: scade domani il termine per il pagamento del saldo contributi relativi ai redditi 2024

Agli sgoccioli la scadenza per il versamento della contribuzione a saldo riferita ai redditi professionali prodotti nell’anno 2024 dai giornalisti iscritti all’INPGI.
L'Istituto ricorda che il versamento, a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2024, riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle tre rate mensili previste, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2025.
Come effettuare il pagamento
A scelta del giornalista, il pagamento potrà essere effettuato
