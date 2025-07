INPGI: entro il 31 luglio il versamento contributi minimi 2025

Entro il prossimo 31 luglio tutti i giornalisti iscritti all’Inpgi che nel corso del corrente anno abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma, devono effettuare il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2025.

Lo ricorda l'Istituto, con notizia pubblicata sul proprio sito internet.

Previste, come di consueto, le riduzioni del 50% dell’importo del contributo minimo a beneficio degli iscritti all’Ordine da meno di 5 anni (vale a dire per gli iscritti dopo il 31 luglio 2020) e del contributo soggettivo per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati.

Inoltre, da quest'anno, il contributo previdenziale minimo poteva essere dilazionato anche in tre rate anticipate: la prima entro il 31 maggio, la seconda entro il 30 giugno e la terza entro il 31 luglio.

Per coloro che non abbiano scelto la rateazione gli importi che dovranno essere versati entro il prossimo 31 luglio sono i seguenti: