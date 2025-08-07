INPGI: denuncia reddituale online liberi professionisti entro il 30 settembre

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) ricorda che è attiva la procedura telematica per inviare all’Istituto, entro il 30 settembre 2025, la comunicazione annuale obbligatoria dei redditi percepiti nel 2024 per lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
Sono tenuti all’inoltro della comunicazione tutti i giornalisti che nel periodo di imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2024 abbiano svolto attività giornalistica in forma libero professionale con partita IVA, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti ovvero mediante cessione di diritto d’autore.
Esenti dall'obbligo, invece, i giornalisti che nel 2024 abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tali casi, infatti, gli adempimenti previdenziali nei confronti dell’INPGI devono essere assolti in via esclusiva dai committenti.
La comunicazione reddituale deve essere effettuata con proceduta telematica, entro le ore 24:00 del 30 settembre, collegandosi a questa pagina, accedendo con SPID o CIE.
Il sistema, spiega l'INPGI, sulla base della dichiarazione reddituale calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, che dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2025 o, a richiesta, dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
