Il servizio di presentazione delle domande rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2025 , termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025.

Si è aperta il 16 giugno la possibilità di presentare la domanda di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per il 2025. L’indennità, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, è disciplinata dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 142 a 155 L. n. 213/2023).

Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026 Foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale. Il foglio di calcolo consente quindi di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casii: Ditta individuale

Lavoratore autonomo a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente. Versione cloud In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.

È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro. a cura di: AteneoWeb Cloud 3