Indennità di malattia: rinviate a marzo 2026 le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens

Con Messaggio n. 3743 del 10 dicembre l'Inps, accogliendo le richieste del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, comunica il differimento delle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens, per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, al mese di competenza di marzo 2026.
Il rinvio di due mesi consentirà all'Istituto di mettere a punto un automatismo che permetterà di superare la necessità di inserire manualmente i dati.
La novità era stata anticipata dall'istituto di previdenza nel Messaggio n. 3029 del 10 ottobre, prevedendo, a partire dal mese di gennaio 2026, la compilazione del calendario giornaliero, che prevede la compilazione dell’elemento <Giorno> per l’intero periodo dell’evento.
