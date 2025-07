Incentivi all'autoimpiego: firmato il decreto attuativo

Firmato il decreto che dà attuazione agli incentivi per autoimpiego, lavoro autonomo e professionale previsti dagli articoli 17 e 19 del Decreto Coesione.

Il provvedimento è finanziato con 800 milioni di euro. Di questi, 700 milioni provengono dal Fondo Sociale Europeo Plus, mentre 100 milioni sono risorse del PNRR, nell’ambito del programma GOL.

Il provvedimento è destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni che si trovano in condizioni di disoccupazione, inattività o fragilità sociale.

Le risorse stanziate permetteranno di offrire percorsi formativi e di accompagnamento, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, e sostenere concretamente l’avvio di attività autonome, imprenditoriali e professionali su tutto il territorio nazionale.

Il decreto è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.