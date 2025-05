Inarcassa: richieste per deroga contributo minimo soggettivo entro il 31 maggio

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), ricorda che gli iscritti che prevedono, per il 2025, di produrre un reddito inferiore al minimo contributivo, pari a 18.966,00 euro, possono richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo e versare a dicembre 2026 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.

La richiesta va inoltrata tramite l’applicazione dedicata, già disponibile su Inarcassa On Line, entro il prossimo 31 maggio.