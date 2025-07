Inail: disponibile il nuovo modello OT23 per il 2026

L’Inail ha pubblicato il modello OT23 per il 2026, con la relativa guida alla compilazione, che contiene gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026.

Con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, spiega l'INAIL, sono stati mantenuti quasi tutti gli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo. È stata inoltre aggiornata la documentazione probante, che riveste particolare importanza in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.