In GU il decreto il decreto sulla prestazione universale per persone anziane non autosufficienti

Ricorso avverso avviso di accertamento costi per prestazioni di servizi oggettivamente inesistenti

Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per prestazioni di servizi ritenute oggettivamente inesistenti, si pone il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività delle operazioni anche attraverso la produzione di:

documentazione idonea a provare l’effettività della prestazione di servizi oggetto del rilevo;

elementi probatori cartolari tesi a contrastare gli elementi indiziari verbalizzati dai verificatori.

È stato ipotizzato che l’avviso di accertamento derivi da attività istruttoria eseguita dalla Guardia di Finanza.

a cura di: Dott. Attilio Romano