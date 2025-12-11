AteneoWeb Info - Siti Web 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 11 dicembre 2025
In Gazzetta Ufficiale la 'Legge semplificazioni': le novità in materia di lavoro

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Tra le novità in materia di lavoro la legge prevede:

  • misure di semplificazione in materia di immigrazione (art. 4);
  • misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo (arti. 12);
  • disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 20);
  • modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (art. 21);
  • comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all’INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 22);
  • disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura (art. 23).
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

