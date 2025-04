Imprese edili: come beneficiare del Fondo Incentivo Occupazione (FIO)

Possono beneficiare del FIO i lavoratori di età inferiore a 30 anni (29 anni e 364 giorni) e le imprese edili che siano in regola con i versamenti (anche in caso di rateizzazione). Per accedere al FIO l’impresa deve presentare domanda alla Cassa competente, ovvero quella del luogo dove è avvenuta l’assunzione. La domanda deve essere inviata tramite PEC entro 30 giorni dalla data di assunzione . Successivamente, la Cassa Edile/Edilcassa provvede a verificare i requisiti e a formare le graduatorie semestrali. Una volta approvato, l'incentivo è erogato tramite compensazione .

La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), con notizia pubblicata sul proprio sito internet, ha ricordato modalità, requisiti e condizioni di accesso al Fondo Incentivo Occupazione (FIO) , il fondo territoriale istituito presso le Casse Edili o Edilcasse che incentiva le imprese edili ad assumere, stabilizzare e formare giovani lavoratori . Attraverso il fondo le imprese possono beneficiare di un incentivo economico per ogni giovane assunto e di un voucher per la sua formazione.

START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.