Il Dl Sicurezza lavoro è legge: le misure previste

Nella seduta di martedì 18 dicembre 2025 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il Dl Sicurezza lavoro.

Il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, è stato approvato con 143 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti.

Le misure previste dal Decreto

Il Decreto Sicurezza contiene nuovi strumenti per la riduzione del rischio infortunistico e la promozione della cultura della sicurezza, tra cui:

l'introduzione di un sistema premiale per le aziende virtuose ;

; il badge di cantiere per i settori più a rischio;

per i settori più a rischio; il rafforzamento dell’attenzione su appalti e sub-appalti ;

; l’assunzione di altre 400 persone tra ispettori e Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro.

Previste anche risorse sulla formazione in materia e la previsione di un sistema di tracciamento e valutazione dei mancati infortuni, oltre a diverse disposizioni in favore dei giovani, come l’estensione della tutela Inail per gli studenti nei percorsi scuola-lavoro, anche durante il tragitto verso le aziende e la loro esclusione dalle attività più a rischio, e un sostegno al percorso di studio degli orfani di vittime sul lavoro, realizzato attraverso borse di studio che vanno dalla scuola primaria alla formazione universitaria.

Introdotte anche nuove regole per le politiche attive delle persone con disabilità, finalizzate al loro inserimento lavorativo.