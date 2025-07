Il contratto di lavoro domestico: vademecum di Assindatcolf

L'Associazione sindacale nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindatcolf) ha pubblicato una mini-guida, che raccoglie in 10 punti gli aspetti fondamentali per regolarizzare correttamente i rapporti di lavoro domestico, nel rispetto delle normative vigenti, del Ccnl, e a tutela dei diritti di datori e lavoratori.

Un utile vademecum a beneficio delle famiglie per le quali il lavoro domestico rappresenta un supporto essenziale per affrontare le sfide quotidiane, dalla cura dei figli all'assistenza degli anziani. Colf, badanti, baby sitter sono infatti figure preziose e sempre più presenti nelle case italiane, e richiedono una gestione consapevole e, soprattutto, in regola.