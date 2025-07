Fondoprofessioni: formazione 'su misura' per studi e aziende

Nuove opportunità per studi professionali e aziende interessati a sviluppare percorsi formativi su misura per i propri dipendenti.

Piani formativi personalizzati, erogati in modalità “one to one” o per piccoli gruppi composti da un massimo di tre partecipanti, sono i contenuti oggetto dell'Avviso 8/2025 approvato lo scorso giugno dal Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni.

L’Avviso prevede il finanziamento di attività personalizzate, destinate al singolo dipendente o ad un piccolo gruppo di allievi, realizzabili anche sul posto di lavoro, e intende incentivare anche la formazione di neoassunti e over 55, con percorsi basati sulle loro specifiche necessità.

