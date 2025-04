Fondo telecomunicazioni: istruzioni Inps per l'accesso alle prestazioni integrative

Con Messaggio n. 1185 del 7 aprile l'Inps fornisce istruzioni, requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda per l'accesso alle prestazioni integrative di CIGS, CIGO e AIS per i lavoratori appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

L’importo della prestazione integrativa erogata deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative possono essere presentate online dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato sulla piattaforma OMNIA IS, accessibile attraverso la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, entro 60 giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva allo stesso termine.

Maggiori dettagli nel Messaggio Inps.