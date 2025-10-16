Con Messaggio n. 3030 del 10 ottobre l'Inps informa della disponibilità, sul proprio portale, della nuova domanda di accesso agli interventi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito dell'Istituto, accedendo tramite SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS. Dopo avere digitato nel campo di ricerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. Dal menu a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.
Per ulteriori dettagli l'Inps rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.
Approfondimenti e istruzioni per la gestione amministrativa delle domande di finanziamento dei suddetti programmi formativi, e per la gestione e la trasmissione delle domande afferenti al c.d. regime transitorio, l'Istituto è possibile consultare alla Circolare Inps n. 138 del 28 dicembre 2022.
