Martedì 7 ottobre 2025
Fondo povertà: pubblicate le Linee guida Quota Servizi e Quota Povertà Estrema

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella sezione dedicata al "Fondo Povertà", le "Linee Guida relative all’utilizzo delle risorse della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema", per il triennio 2024-2026, con i relativi allegati.

Sono rivolte agli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali destinatari del trasferimento della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) e/o della Quota Povertà Estrema (QPE), agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Disponibili anche i documenti utili alla rendicontazione delle risorse e il modello di Piano di attuazione locale (PAL), utile alla programmazione delle risorse della quota servizi da implementare in Piattaforma Multifondo a partire dalla seconda metà di ottobre. 
Fonte: https://www.lavoro.gov.it

