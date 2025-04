Fondo nuove competenze: online l'elenco delle domande ammissibili alla valutazione

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato un primo elenco delle istanze e domande di ammissione al contributo finanziato dal Fondo nuove competenza (Fnc3) che, in base alla dotazione finanziaria dell’avviso, sono ammissibili alla prossima valutazione. Le aziende possono ricercare le informazioni in base al codice della domanda o istanza.

Le istanze in elenco sono quelle rientrate nella capienza di risorse disponibili per tipologia di intervento (filiera, sistemi formativi e istanza singola) e per categoria di Regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate).

I dati pubblicati , precisa il Ministero, sono suscettibili di aggiornamenti. L’effettiva ammissibilità delle domande, infatti, sarà definita solo una volta completata la fase di valutazione.

L'elenco è disponibile nella pagina "Materiali utili" del sito del Ministero, alla voce Faq e aggiornamenti.