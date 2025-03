Fondo disabili: nuove risolse per le assunzioni 2024

Lo scorso 24 marzo è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 69, il Decreto interministeriale del 7 febbraio 2025 che attribuisce all’Inps 46.630.000 euro, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per le assunzioni relative all’anno 2024.

Le nuove risorse vanno ad incrementare quelle già previste per l’annualità 2024 dall’originario D.M. 24 febbraio 2016, pari a 20.000.000 di euro, nonché quelle previste dal DPCM 21 novembre 2019, pari ad euro 1.915.742.

A queste, si aggiungono anche le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi nei bimestri IV, V e VI dell'annualità 2023, nonchè nel I, II e III bimestre 2024, pari a complessivi euro 4.728.900, e le ulteriori somme pari a euro 2.106.772, a valere sul "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 13, comma 4, L. n. 68/1999) assegnate per le sperimentazioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità annualità 2023.

Per l'annualità 2024, quindi, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dispone complessivamente di 75.381.414 euro.