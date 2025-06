Fondo di solidarietà nazionale per il settore agricolo: novità per le imprese colpite da calamità

Con Circolare n. 103 del 16 giugno l’Inps fornisce le indicazioni utili per le imprese agricole beneficiarie del Fondo di solidarietà nazionale, in cui sono stanziate le risorse necessarie per azionare gli interventi finanziari in seguito a calamità naturali, avversità atmosferiche o alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali.

Il Fondo in questione prevede le seguenti tipologie di intervento:

interventi ex ante di tipo assicurativo;

interventi compensativi ex post esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura;

interventi compensativi ex post, che consistono in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte;

interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Dalla data del 16 giugno, si legge nella circolare, saranno progressivamente resi disponibili, nel Cassetto previdenziale del contribuente, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri in parola), che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli, che hanno subito danni relativi a eventi per i quali è stata prevista la concessione di aiuti compensativi.