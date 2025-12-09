Fondo di garanzia del TFR: dal 1° dicembre nuova procedura per i cessionari del credito

Dal 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale dell'Inps (sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”) è stata attivata la nuova procedura per presentare la domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.
Il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile fino al 15 dicembre.
Attraverso la compilazione guidata, la nuova procedura supporta gli utenti nell’invio di tutte le informazioni utili. Inoltre, con la funzione "Invio documenti" è consentito allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate.
Tutti i dettagli nel Messaggio Inps n. 3655 del 3 dicembre 2025.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti