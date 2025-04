Firmati i decreti di attuazione dei bonus per giovani e donne

Firmati i due decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di attuazione del Bonus Giovani, e del Bonus Donne previsti dal Decreto Coesione. La firma apre quindi alla fase finale per l’applicazione degli esoneri per le assunzioni di lavoratori rientranti nelle suddette tipologie.

I provvedimenti, ora al vaglio degli organi di controllo, definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato (massimo 500 euro al mese per 2 anni) e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 24 mesi (massimo 650 euro per 2 anni).

Le misure prevedono un doppio binario di attuazione, in quanto sottoposte in parte alla necessaria autorizzazione Ue: per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore (maggiorazione dell’esonero da 500 a 650 euro mensili), sarà possibile beneficiare dell'esonero contributivo per le assunzioni effettuate dal 31 gennaio 2025 (dopo l’Autorizzazione della Commissione), e non a partire dal 1° settembre 2024, come invece avverrà per la generalità dei contratti.