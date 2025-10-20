Fermo pesca: autorizzate le risorse per il 2024

Autorizzata l'indennità giornaliera onnicomprensiva in caso di fermo pesca 2024.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto direttoriale 8 ottobre 2025, n. 2987 di autorizzazione al sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, a causa di misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle attività di pesca, disposte a vario titolo dalle competenti Autorità marittime nel corso dell'anno 2024.
A fronte di 4.241 istanze presentate tramite la piattaforma “Fermo pesca”, il Decreto ha autorizzato la corresponsione in favore di 12.288 posizioni lavorative di una indennità giornaliera onnicomprensiva di 30,00 euro per:
Le risorse finanziarie stanziate per l'anno 2024 saranno messe a disposizione delle Direzioni Marittime entro il 31 ottobre 2025.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google