Evento malattia: dal 2026 obbligo di calendario giornaliero nei flussi Uniemens

Con Messaggio n. 3029 del 10 ottobre l'Inps fornisce indicazioni operative, per la corretta gestione dell'evento malattia, in merito alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

Relativamente a questo l'Istituto, a partire dal mese di gennaio 2026, nei flussi di denuncia Uniemens ha previsto la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>, come da Documento tecnico), che consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.