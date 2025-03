Più tempo per gli ETS per presentare le istanze per accedere al finanziamento di progetti riguardanti l’intelligenza artificiale di rilevanza nazionale.

Con Decreto n. 12 del 27 febbraio 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha prorogato il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento ai sensi dell’avviso n. 3/2024 fino alle ore 16.00 del 13 marzo 2025.

La proroga si è resa necessaria, come indicato nel Decreto, anche a seguito delle richieste di numerosi enti interessati. La complessità della fase di progettazione, dovuta all’innovatività dell’intelligenza artificiale e alla necessità di coinvolgere esperti con competenze specifiche, ha infatti richiesto tempi più lunghi rispetto a quanto inizialmente previsto.

Rilevata, inoltre, la necessità di prorogare il termine di chiusura della piattaforma per assicurare la massima partecipazione al procedimento e garantire tempi adeguati di progettazione aventi ad oggetto l’intelligenza artificiale e consentire di conseguenza agli enti destinatari dell’avviso n. 3/2024 la compilazione dell’istanza ed il conseguente invio della stessa.