ETS: entro il 30 giugno il deposito di bilanci e rendiconti al RUNTS

Entro lunedì 30 giugno gli Enti del Terzo Settore dovranno depositare al RUNTS il bilancio (o rendiconto per cassa) per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024.

I 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio scadono infatti il 29 giugno 2025 che, essendo domenica, fa slittare la scadenza per il deposito al primo giorno feriale successivo.

Lo ha ricordato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con notizia del 29 maggio.

L'art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli ETS depositino al RUNTS il bilancio di esercizio/rendiconto per cassa, con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.

Il deposito deve essere effettuato esclusivamente accedendo al portale RUNTS, cliccando sulla voce "Accedi al Registro", vede aprire una pratica di Deposito bilancio, come da indicazioni contenute nel manuale utente.