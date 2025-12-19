Esonero contributivo parità di genere: domande fino al 30 aprile 2026

Con Messaggio n. 3804 del 16 dicembre l'Inps comunica il rilascio, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del portale istituzionale, del modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, utile per l'inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguono la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025.
Per poter accedere all'esonero, che consiste in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui, i datori di lavoro che conseguono la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025 potranno presentare la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione fino al 30 aprile 2026.
Tutti i dettagli nel Messaggio Inps.
