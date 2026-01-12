Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Esonero contributi imprese agricole: come regolarizzare il debito o presentare una domanda di riesame

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
A seguito dei controlli ex post relativi al possesso dei requisiti per accedere all’esonero dei contributi dovuti, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, dai datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura (Dl n. 34/ 2020), sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo. A comunicarlo l'Inps, nel Messaggio n. 72 del 7 gennaio.

L'Istituto informa che, tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, è possibile regolarizzare l'eventuale debito o presentare una domanda di riesame.
Fonte: https://www.inps.it

