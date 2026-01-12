Esonero contributi imprese agricole: come regolarizzare il debito o presentare una domanda di riesame

A seguito dei controlli ex post relativi al possesso dei requisiti per accedere all’esonero dei contributi dovuti, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, dai datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura (Dl n. 34/ 2020), sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo. A comunicarlo l'Inps, nel Messaggio n. 72 del 7 gennaio.
L'Istituto informa che, tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, è possibile regolarizzare l'eventuale debito o presentare una domanda di riesame.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti