ENPACL: certificazione Unica 2025 in consultazione fino al 16 marzo

Con Comunicato pubblicato sul proprio sito internet l'EPACL informa i pensionati e i percettori di somme erogate a diverso titolo dall'Ente nel corso del 2024 che la Certificazione Unica 2025 sarà disponibile per la consultazione, entro il termine previsto del 16 marzo, salvo eventuali proroghe.

Potrà essere consultata direttamente sul sito ENPACL, previa autenticazione tramite codice fiscale e codice pensione. Gli interessati dovranno accedere alla sezione "PREVIDENZA" e selezionare l'opzione "CU E ISTAT".

Il codice pensione necessario per l'autenticazione è indicato nella nota di accoglimento della pensione ed è reperibile anche nella sezione "annotazioni" di una qualsiasi Certificazione Unica ENPACL rilasciata per annualità precedenti.